Nike SB Malor
大童薄底滑板鞋
44% 折让
穿上 Nike SB Malor 大童薄底滑板鞋，找到平衡，轻松畅滑。 柔韧的外底设计，带来出色触板感。 鞋口采用泡绵缓震设计，搭配高磨损区域的翻毛皮覆面，缔造出色舒适感和耐穿性。
- 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
- 款式： HF1205-001
耐穿设计
结实帆布材料经久耐穿，同时有助减轻滞重感。 高磨损区域采用翻毛皮覆面加固，塑就出众耐穿性。
灵动脚感
硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格。 前足添加橡胶护条，加固高磨损区域。
舒适缓震
鞋口采用柔软泡绵，赋予脚踝和后跟缓震感受，打造舒适支撑体验。
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.2
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24.2
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 24.8
38.5: 鞋内长 25
39: 鞋内长 25.2
40: 鞋内长 25.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
