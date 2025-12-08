Nike SB Malor
幼童薄底滑板鞋
25% 折让
Nike SB Malor 幼童薄底滑板鞋帮助孩子们掌握平衡，轻松前进。 柔韧的外底设计，带来出色触板感。 鞋口采用泡绵缓震设计，搭配高磨损区域的翻毛皮覆面，缔造出色舒适感和耐穿性。
- 显示颜色： 浅银灰/狼灰/山峰白/大学金
- 款式： HF1206-002
耐穿设计
结实帆布材料经久耐穿，同时有助减轻滞重感。 高磨损区域采用翻毛皮覆面加固，塑就出众耐穿性。
灵动脚感
硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格。 前足添加橡胶护条，加固高磨损区域。
舒适缓震
鞋口采用柔软泡绵，赋予脚踝和后跟缓震感受，打造舒适支撑体验。
稳固贴合
弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱。
产品细节
- 弹性鞋带
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
