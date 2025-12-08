 
Nike SB Malor 幼童薄底滑板鞋 - 浅银灰/狼灰/山峰白/大学金

Nike SB Malor

幼童薄底滑板鞋

25% 折让

Nike SB Malor 幼童薄底滑板鞋帮助孩子们掌握平衡，轻松前进。 柔韧的外底设计，带来出色触板感。 鞋口采用泡绵缓震设计，搭配高磨损区域的翻毛皮覆面，缔造出色舒适感和耐穿性。


  • 显示颜色： 浅银灰/狼灰/山峰白/大学金
  • 款式： HF1206-002

Nike SB Malor

25% 折让

Nike SB Malor 幼童薄底滑板鞋帮助孩子们掌握平衡，轻松前进。 柔韧的外底设计，带来出色触板感。 鞋口采用泡绵缓震设计，搭配高磨损区域的翻毛皮覆面，缔造出色舒适感和耐穿性。

耐穿设计

结实帆布材料经久耐穿，同时有助减轻滞重感。 高磨损区域采用翻毛皮覆面加固，塑就出众耐穿性。

灵动脚感

硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格。 前足添加橡胶护条，加固高磨损区域。

舒适缓震

鞋口采用柔软泡绵，赋予脚踝和后跟缓震感受，打造舒适支撑体验。

稳固贴合

弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱。

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 浅银灰/狼灰/山峰白/大学金
  • 款式： HF1206-002

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 18.6

    29.5: 鞋内长 19.8

    31: 鞋内长 20.6

    32: 鞋内长 21.6

    33.5: 鞋内长 22.4

    35: 鞋内长 23.4

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。