Nike SB Malor

男子薄底滑板鞋

¥549

山峰白/幻影灰白/帆白/队红
浅银灰/狼灰/山峰白/庭紫
浅土褐/君王/帆白/闪电蓝

试试穿上这双鞋！Nike SB Malor 男子薄底滑板鞋专为入门级滑手设计，磨炼技能不在话下。鞋面采用翻毛皮与帆布分层设计，令鞋款经久耐穿；外底融入人字形底纹，结合圆形图案底纹，塑就出众抓地力，让你畅动自如。即刻上脚，尽情畅动。

  • 显示颜色： 山峰白/幻影灰白/帆白/队红
  • 款式： FV6064-102

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