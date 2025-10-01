Nike SB PS8 男子滑板鞋经匠心设计，新鞋出盒即可开练。其采用分层 Flyknit 飞织结构，并在高磨损区域融入皮革材质，舒适合脚且经久耐穿。鞋底搭配改良版 Flyplate，缔造出众回弹脚感，与 HART（耐穿橡胶技术）外底相得益彰。HART 精简橡胶用量，有助打造外底的轻盈度和柔韧灵活性。鞋款采用低帮版型，融合 Nike 美学设计、经典底纹和多种关键的技术细节。

