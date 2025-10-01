Nike SB PS8
男子耐磨滑板鞋
24% 折让
Nike SB PS8 男子滑板鞋经匠心设计，新鞋出盒即可开练。其采用分层 Flyknit 飞织结构，并在高磨损区域融入皮革材质，舒适合脚且经久耐穿。鞋底搭配改良版 Flyplate，缔造出众回弹脚感，与 HART（耐穿橡胶技术）外底相得益彰。HART 精简橡胶用量，有助打造外底的轻盈度和柔韧灵活性。鞋款采用低帮版型，融合 Nike 美学设计、经典底纹和多种关键的技术细节。
- 显示颜色： 深宝蓝/深宝蓝/游戏宝蓝/大学金
- 款式： FV8493-401
其他细节
- HART 外底精简了橡胶材料的用量，但保留了出众的耐穿性
- 泡绵结合改良版 Flyplate，经久耐穿，性能出色
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹性能，实现快速离地的非凡脚感
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
