作为首位签名滑板鞋款超过十款的 Nike SB 签约运动员，保罗·罗德里格斯在与 Nike 长达二十余年的合作中，始终展现出非凡的职业精神和不断突破的进取精神。Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez Low 男子滑板鞋采用弧形鞋头和包边结构，橡胶外底搭配碳纤维板，缔造出色支撑效果。此外，鞋款沿袭元年款翻板和触板体验，再现 2005 年设计魅力。

作为首位签名滑板鞋款超过十款的 Nike SB 签约运动员，保罗·罗德里格斯在与 Nike 长达二十余年的合作中，始终展现出非凡的职业精神和不断突破的进取精神。Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez Low 男子滑板鞋采用弧形鞋头和包边结构，橡胶外底搭配碳纤维板，缔造出色支撑效果。此外，鞋款沿袭元年款翻板和触板体验，再现 2005 年设计魅力。

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