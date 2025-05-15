 

Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez Low

男子滑板鞋

¥899
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Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez Low 男子滑板鞋重磅回归，致敬保罗·罗德里奇斯 (Paul Rodriguez) 首款签名滑板鞋面世 20 周年。 此鞋款采用匠心设计，点缀金属色元素细节。 后跟外露式 Air Zoom 缓震配置搭配半透明橡胶外底，为鞋款增添点睛之笔。


  • 显示颜色： 白色/白色/清透色/黑
  • 款式： HQ6828-100

Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez Low

¥899

Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez Low 男子滑板鞋重磅回归，致敬保罗·罗德里奇斯 (Paul Rodriguez) 首款签名滑板鞋面世 20 周年。 此鞋款采用匠心设计，点缀金属色元素细节。 后跟外露式 Air Zoom 缓震配置搭配半透明橡胶外底，为鞋款增添点睛之笔。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面融入绗缝式压纹覆面，柔软耐穿，增添复古韵味
  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感
  • 橡胶外底，带来出色抓地力和耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 白色/白色/清透色/黑
  • 款式： HQ6828-100

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