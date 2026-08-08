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Nike SB Zoom Blazer Low GT
男/女滑板鞋
¥629
售罄：
此配色当前无货
Nike SB Zoom Blazer Low GT 男/女滑板鞋兼具出众支撑力和出色回弹的轻盈缓震性能，适合日常穿着。该款滑板鞋将当代风格与复古传统巧妙融合，尽显格兰特·泰勒风采。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： 704939-001
Nike SB Zoom Blazer Low GT
¥629
经典设计，日常佳选
Nike SB Zoom Blazer Low GT 男/女滑板鞋兼具出众支撑力和出色回弹的轻盈缓震性能，适合日常穿着。该款滑板鞋将当代风格与复古传统巧妙融合，尽显格兰特·泰勒风采。
其他细节
- 皮革和合成材质组合鞋面，经久耐穿
- 鞋垫后跟搭载 Zoom Air 气垫，造就轻薄缓震效果
- 硫化结构，带来柔韧灵活性和强劲抓地力
- 外底融入人字形底纹，提供多向抓地表现
产品细节
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： 704939-001
回弹缓震
鞋垫后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，实现轻盈缓震效果，铸就轻盈非凡、出众回弹的迈步体验，缔造出众日常穿着感受。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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