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Nike SB Zoom Blazer Low GT 男/女滑板鞋 - 黑/帆白

Nike SB Zoom Blazer Low GT

男/女滑板鞋

¥629

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Nike SB Zoom Blazer Low GT 男/女滑板鞋兼具出众支撑力和出色回弹的轻盈缓震性能，适合日常穿着。该款滑板鞋将当代风格与复古传统巧妙融合，尽显格兰特·泰勒风采。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： 704939-001

Nike SB Zoom Blazer Low GT

¥629

经典设计，日常佳选

Nike SB Zoom Blazer Low GT 男/女滑板鞋兼具出众支撑力和出色回弹的轻盈缓震性能，适合日常穿着。该款滑板鞋将当代风格与复古传统巧妙融合，尽显格兰特·泰勒风采。

其他细节

  • 皮革和合成材质组合鞋面，经久耐穿
  • 鞋垫后跟搭载 Zoom Air 气垫，造就轻薄缓震效果
  • 硫化结构，带来柔韧灵活性和强劲抓地力
  • 外底融入人字形底纹，提供多向抓地表现

产品细节

  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： 704939-001

回弹缓震

鞋垫后跟搭载 Zoom Air 缓震配置，实现轻盈缓震效果，铸就轻盈非凡、出众回弹的迈步体验，缔造出众日常穿着感受。

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