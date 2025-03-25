Nike SB Zoom Blazer Low GT QS

男子滑板鞋

¥699

Nike SB Zoom Blazer Low GT QS 男子滑板鞋搭载轻盈回弹的 Zoom Air 缓震配置，塑就锁定贴合感受。采撷 70 年代的传统鞋类设计，结合低帮版型，兼顾柔韧灵活性和强劲抓地力，塑就出众触板感。

  • 显示颜色： 黑/白色/明亮橙
  • 款式： AV3028-001

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。