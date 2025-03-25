Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT QS

男/女滑板鞋

¥699

2014 年以来，Nike SB Blazer 系列就一直是格兰特·泰勒的滑板战靴。Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT QS 男/女滑板鞋从格兰特·泰勒身上洞悉滑板精髓，打造新颖外观，助力畅滑，带来出众滑板体验。

  • 显示颜色： 冷杉绿/冷杉绿/橡皮浅褐/白色
  • 款式： DC0603-300

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