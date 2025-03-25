Nike SB Zoom Blazer Mid PRM

男/女滑板鞋

¥799

巴洛克棕/深渊绿/白色
白色/白色/山峰白/冰河蓝

Nike SB Zoom Blazer Mid PRM 男/女滑板鞋以太平洋西北地区为灵感，巧妙融合纹理皮革和圆形鞋带、局部灯芯绒后跟设计和磨砂 Swoosh 等户外风格细节。

  • 显示颜色： 巴洛克棕/深渊绿/白色
  • 款式： CU5283-201

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