Nike SB Zoom Blazer Mid PRM 男/女滑板鞋灵感源自巴塞罗那的社区艺术空间，采用优质皮革和帆布等材料打造拼接效果。后跟融入“Nike”刺绣设计结合两侧不对称 Swoosh，搭配人字形底纹外底，演绎升级版鞋款设计。

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