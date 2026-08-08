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Nike SB Zoom Blazer Mid PRM 男/女滑板鞋 - 贵族绿/白色/安全橙/黑

Nike SB Zoom Blazer Mid PRM

男/女滑板鞋

¥799
贵族绿/白色/安全橙/黑
烟灰玉色/白色/运动香料红/黑
码头蓝/胡桃黄/沙漠黄褐/黑

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike SB Zoom Blazer Mid PRM 男/女滑板鞋勇往直前。本鞋款从经典登山鞋中汲取灵感，采用耐穿翻毛皮搭配经典帆布，辅以之字形缝线，演绎经典覆面设计。织带提拉、起绒鞋口和圆形鞋带设计，塑就出众外观。


  • 显示颜色： 贵族绿/白色/安全橙/黑
  • 款式： DC8903-300

Nike SB Zoom Blazer Mid PRM

¥799

经典风范，一往无前

穿上 Nike SB Zoom Blazer Mid PRM 男/女滑板鞋勇往直前。本鞋款从经典登山鞋中汲取灵感，采用耐穿翻毛皮搭配经典帆布，辅以之字形缝线，演绎经典覆面设计。织带提拉、起绒鞋口和圆形鞋带设计，塑就出众外观。

其他细节

  • 皮革和织物组合设计，缔造经典登山造型
  • 覆面采用之字形缝线，结合后跟和鞋口织带提拉设计，塑就出众外观
  • 后跟贴片设计灵感源自复古登山贴片
  • 鞋垫搭载 Zoom Air 缓震配置，铸就出众回弹缓震性能
  • 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和匠心风格

产品细节

  • 泡绵鞋垫
  • 显示颜色： 贵族绿/白色/安全橙/黑
  • 款式： DC8903-300

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