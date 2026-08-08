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Nike SB Zoom Blazer Mid PRM
男/女滑板鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike SB Zoom Blazer Mid PRM 男/女滑板鞋勇往直前。本鞋款从经典登山鞋中汲取灵感，采用耐穿翻毛皮搭配经典帆布，辅以之字形缝线，演绎经典覆面设计。织带提拉、起绒鞋口和圆形鞋带设计，塑就出众外观。
- 显示颜色： 贵族绿/白色/安全橙/黑
- 款式： DC8903-300
Nike SB Zoom Blazer Mid PRM
¥799
经典风范，一往无前
穿上 Nike SB Zoom Blazer Mid PRM 男/女滑板鞋勇往直前。本鞋款从经典登山鞋中汲取灵感，采用耐穿翻毛皮搭配经典帆布，辅以之字形缝线，演绎经典覆面设计。织带提拉、起绒鞋口和圆形鞋带设计，塑就出众外观。
其他细节
- 皮革和织物组合设计，缔造经典登山造型
- 覆面采用之字形缝线，结合后跟和鞋口织带提拉设计，塑就出众外观
- 后跟贴片设计灵感源自复古登山贴片
- 鞋垫搭载 Zoom Air 缓震配置，铸就出众回弹缓震性能
- 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和匠心风格
产品细节
- 泡绵鞋垫
- 显示颜色： 贵族绿/白色/安全橙/黑
- 款式： DC8903-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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