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      Nike SB Zoom Blazer Mid PRM

      男/女滑板鞋

      ¥799

      贵族绿/白色/安全橙/黑
      烟灰玉色/白色/运动香料红/黑

      穿上 Nike SB Zoom Blazer Mid PRM 男/女滑板鞋勇往直前。本鞋款从经典登山鞋中汲取灵感，采用耐穿翻毛皮搭配经典帆布，辅以之字形缝线，演绎经典覆面设计。织带提拉、起绒鞋口和鞋带设计，塑就出众外观。

      • 显示颜色： 贵族绿/白色/安全橙/黑
      • 款式： DC8903-300

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