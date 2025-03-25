Nike SB Zoom Bruin QS

男/女滑板鞋

¥699

Nike SB Zoom Bruin QS 滑板鞋采用柔软皮革与织物鞋面，结合柔韧外底设计，新鞋出盒即可畅享舒适滑板体验。鞋垫搭载 Zoom Air 缓震配置，带来回弹迈步体验和出众触板感。

  • 显示颜色： 黑/白色/电压绿
  • 款式： CU3211-001

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