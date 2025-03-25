SB x Janoski 联名潮鞋再度回归。此款 Nike SB Zoom Janoski OG+ 男/女滑板鞋热力登场，为 Stefan Janoski 经典滑板系列再添一笔。我们将 2009 年元年款和 2019 年版本巧妙融合，焕新演绎休闲风范。匠心底纹专为滑板运动打造，铸就出色触板和翻板体验；鞋楦设计缔造非凡贴合度和舒适脚感，演绎出色性能。活力配色灵感源自 Stefan Janoski 对漫画小说的热爱，无论是在专业场地上较量一番，还是在街头即兴开滑，这款亮眼潮鞋皆可为你赚足回头率。

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