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Serena Williams Design Crew
女子短款背心
¥449
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塞雷娜·威廉姆斯设计团队从迈阿密充满活力的文化和装饰艺术建筑中汲取灵感，打造出这款颇具层次感的 Serena Williams Design Crew 女子短款背心。
- 显示颜色： 烟灰/黑/泡沫薄荷绿
- 款式： HM4955-084
Serena Williams Design Crew
¥449
塞雷娜·威廉姆斯设计团队从迈阿密充满活力的文化和装饰艺术建筑中汲取灵感，打造出这款颇具层次感的 Serena Williams Design Crew 女子短款背心。
其他细节
- 该背心采用紧身版型，添加网眼布外层，打造丰富层次感
- 背面下摆搭配加长系带设计，供你打造个性化造型
产品细节
- 网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。 内接片：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰/黑/泡沫薄荷绿
- 款式： HM4955-084
Serena Williams Design Crew
Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该系列旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家各自独特的背景，促进多元化和包容性。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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