塞雷娜·威廉姆斯设计团队从迈阿密充满活力的文化和装饰艺术建筑中汲取灵感，打造出这款颇具层次感的 Serena Williams Design Crew 女子短款背心。

Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该系列旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家各自独特的背景，促进多元化和包容性。

塞雷娜·威廉姆斯设计团队从迈阿密充满活力的文化和装饰艺术建筑中汲取灵感，打造出这款颇具层次感的 Serena Williams Design Crew 女子短款背心。

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