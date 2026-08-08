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Serena Williams Design Crew
女子起绒网球连帽衫
¥599
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此配色当前无货
这是一款全新针织单品。 Serena Williams Design Crew 女子起绒网球连帽衫革新采用运动风网眼覆面，塑就舒适的衣橱佳选单品。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DN1339-010
Serena Williams Design Crew
¥599
舒适针织面料，革新运动风范
这是一款全新针织单品。 Serena Williams Design Crew 女子起绒网球连帽衫革新采用运动风网眼覆面，塑就舒适的衣橱佳选单品。
其他细节
- 针织面料，外表顺滑，内里起绒，柔软温暖
- 风帽、背面上方和肩部采用网眼覆面，令这款衣橱佳选单品彰显不凡格调
- 罗纹袖口和下摆，有助稳固衣身
产品细节
- 抽绳风帽设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： DN1339-010
Serena Williams Design Crew
Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的十位纽约新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该鞋款与服装系列旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家不同的背景，促进多元化和包容性。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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