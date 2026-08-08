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Serena Williams Design Crew 女子起绒网球连帽衫 - 黑/白色/白色

Serena Williams Design Crew

女子起绒网球连帽衫

¥599

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这是一款全新针织单品。 Serena Williams Design Crew 女子起绒网球连帽衫革新采用运动风网眼覆面，塑就舒适的衣橱佳选单品。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DN1339-010

Serena Williams Design Crew

¥599

舒适针织面料，革新运动风范

这是一款全新针织单品。 Serena Williams Design Crew 女子起绒网球连帽衫革新采用运动风网眼覆面，塑就舒适的衣橱佳选单品。

其他细节

  • 针织面料，外表顺滑，内里起绒，柔软温暖
  • 风帽、背面上方和肩部采用网眼覆面，令这款衣橱佳选单品彰显不凡格调
  • 罗纹袖口和下摆，有助稳固衣身

产品细节

  • 抽绳风帽设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DN1339-010

Serena Williams Design Crew

Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的十位纽约新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该鞋款与服装系列旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家不同的背景，促进多元化和包容性。

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