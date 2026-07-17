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Serena Williams Design Crew Heritage 迷你双肩包 - 黑/荧光黄/黑

Serena Williams Design Crew Heritage

迷你双肩包

¥349

小巧包身，彰显态度。这款 Serena Williams Design Crew Heritage 迷你双肩包融入塞雷娜·威廉姆斯的大胆风格，采用合成革制成，并配有品牌标志吊饰链。


  • 显示颜色： 黑/荧光黄/黑
  • 款式： IH0731-010

Serena Williams Design Crew Heritage

¥349

小巧包身，彰显态度。这款 Serena Williams Design Crew Heritage 迷你双肩包融入塞雷娜·威廉姆斯的大胆风格，采用合成革制成，并配有品牌标志吊饰链。

其他细节

  • 内置网眼布口袋搭配拉链前袋，便于有序收纳小物件
  • 肩带通过调节长短后，可自如切换背携方式，作为双肩包或单肩包使用
  • 肩带可作为提环使用，打造多元携带方式
  • 挂环设计，提升实用性

产品细节

  • 尺寸：19 长 x 11 宽 x 26 高（厘米）
  • SWDC 标志
  • 面料：合成革。里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/荧光黄/黑
  • 款式： IH0731-010

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