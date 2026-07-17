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Serena Williams Design Crew Heritage
迷你双肩包
¥349
小巧包身，彰显态度。这款 Serena Williams Design Crew Heritage 迷你双肩包融入塞雷娜·威廉姆斯的大胆风格，采用合成革制成，并配有品牌标志吊饰链。
- 显示颜色： 黑/荧光黄/黑
- 款式： IH0731-010
Serena Williams Design Crew Heritage
¥349
小巧包身，彰显态度。这款 Serena Williams Design Crew Heritage 迷你双肩包融入塞雷娜·威廉姆斯的大胆风格，采用合成革制成，并配有品牌标志吊饰链。
其他细节
- 内置网眼布口袋搭配拉链前袋，便于有序收纳小物件
- 肩带通过调节长短后，可自如切换背携方式，作为双肩包或单肩包使用
- 肩带可作为提环使用，打造多元携带方式
- 挂环设计，提升实用性
产品细节
- 尺寸：19 长 x 11 宽 x 26 高（厘米）
- SWDC 标志
- 面料：合成革。里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/荧光黄/黑
- 款式： IH0731-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。