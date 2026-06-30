第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Series
Repel 女子拒水高尔夫夹克防晒衣
¥949
别让小雨破坏你的挥杆。Nike Series Repel 女子拒水高尔夫夹克防晒衣采用轻盈弹性拒水梭织面料，助你自如挥杆。下摆抽绳设计，方便自行调节贴合度，助你在球场上发挥出色表现。
- 显示颜色： 铝蓝/黑
- 款式： IV5078-468
Nike Series
¥949
别让小雨破坏你的挥杆。Nike Series Repel 女子拒水高尔夫夹克防晒衣采用轻盈弹性拒水梭织面料，助你自如挥杆。下摆抽绳设计，方便自行调节贴合度，助你在球场上发挥出色表现。
产品细节
- UPF 40+
- 侧缝拉链口袋和胸前拉链口袋
- 翻盖口袋
- 弹性袖口
- 全长拉链开襟搭配上部按扣挡风片
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：81% 锦纶/19% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 铝蓝/黑
- 款式： IV5078-468
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。