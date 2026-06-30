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Nike Series Repel 女子拒水高尔夫夹克防晒衣 - 铝蓝/黑

Nike Series

Repel 女子拒水高尔夫夹克防晒衣

¥949
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别让小雨破坏你的挥杆。Nike Series Repel 女子拒水高尔夫夹克防晒衣采用轻盈弹性拒水梭织面料，助你自如挥杆。下摆抽绳设计，方便自行调节贴合度，助你在球场上发挥出色表现。


  • 显示颜色： 铝蓝/黑
  • 款式： IV5078-468

Nike Series

¥949

别让小雨破坏你的挥杆。Nike Series Repel 女子拒水高尔夫夹克防晒衣采用轻盈弹性拒水梭织面料，助你自如挥杆。下摆抽绳设计，方便自行调节贴合度，助你在球场上发挥出色表现。

产品细节

  • UPF 40+
  • 侧缝拉链口袋和胸前拉链口袋
  • 翻盖口袋
  • 弹性袖口
  • 全长拉链开襟搭配上部按扣挡风片
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。网眼布：81% 锦纶/19% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铝蓝/黑
  • 款式： IV5078-468

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