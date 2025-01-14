着装规范是什么？穿上 Nike Shox MR4 女子运动鞋，演绎出众合作单品，无需在意规范。伦敦设计师 Martine Rose 巧妙糅合时尚型格与运动风范，将经典礼服元素与 Nike Shox 的著名外观融于一体，塑就兼具加高设计、方形鞋头和疾速外观的新颖鞋款。

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