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Nike Shox NZ 男子气柱运动鞋 - 黑/黑/黑

Nike Shox NZ

男子气柱运动鞋

30% 折让
黑/黑/黑
雾灰/体育场绿/冷杉绿/黑
白色/白色/白色

作为 2000 年代初经典款式的焕新版本，Nike Shox NZ 男子气柱运动鞋以合成材质和织物材料再现原版设计。足底搭载 Nike Shox 缓震配置，缔造非凡舒适感受，彰显高性能外观。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IQ8263-002

Nike Shox NZ

30% 折让

作为 2000 年代初经典款式的焕新版本，Nike Shox NZ 男子气柱运动鞋以合成材质和织物材料再现原版设计。足底搭载 Nike Shox 缓震配置，缔造非凡舒适感受，彰显高性能外观。

其他细节

  • 皮革、合成材质与织物组合鞋面，兼顾出色耐穿性和透气性
  • Nike Shox 缓震柱起初专为提供支撑而设计，缔造出众回弹性能
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 硬质橡胶外底融入改良版华夫格底纹，铸就出色抓地力与耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IQ8263-002

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