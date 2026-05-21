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Nike Shox NZ
男子气柱运动鞋
23% 折让
作为 2000 年代初的经典款式的焕新版本，这款 Nike Shox NZ 男子气柱运动鞋以合成材质鞋面再现原版设计。足底搭载 Nike Shox 缓震配置，缔造非凡舒适感受，彰显高性能外观。
- 显示颜色： 尘光子色/金属银/黑/闪电深红
- 款式： IR0610-025
Nike Shox NZ
23% 折让
作为 2000 年代初的经典款式的焕新版本，这款 Nike Shox NZ 男子气柱运动鞋以合成材质鞋面再现原版设计。足底搭载 Nike Shox 缓震配置，缔造非凡舒适感受，彰显高性能外观。
其他细节
- 合成材质鞋面，塑就结构感和耐穿性
- Nike Shox 缓震柱起初专为提供支撑而设计，缔造出众回弹性能
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 硬质橡胶外底融入改良版华夫格底纹，铸就出色抓地力与耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 尘光子色/金属银/黑/闪电深红
- 款式： IR0610-025
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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