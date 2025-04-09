Nike Shox R4
樱花刺绣特别款女子气柱运动鞋
¥1,199
Nike Shox R4 女子运动鞋是 21 世纪早期经典款的焕新鞋款，沿用其未来感设计线条和出众缓震配置，再现元年款风貌。 后跟 Nike Shox 缓震柱有效分散足底重量，缔造非凡舒适感受，塑就醒目风范。
- 显示颜色： 帝王粉/黑/帝王粉/黑
- 款式： IB8872-600
Nike Shox R4
¥1,199
Nike Shox R4 女子运动鞋是 21 世纪早期经典款的焕新鞋款，沿用其未来感设计线条和出众缓震配置，再现元年款风貌。 后跟 Nike Shox 缓震柱有效分散足底重量，缔造非凡舒适感受，塑就醒目风范。
其他细节
- 合成材质鞋面搭配打孔设计，透气耐穿
- Nike Shox 缓震柱是为了赋予足部支撑作用，缔造出众的回弹缓震效果
- 改良版圆形华夫格外底，铸就出众抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 帝王粉/黑/帝王粉/黑
- 款式： IB8872-600
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