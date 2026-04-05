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Nike Shox R4 男子气柱运动鞋 - 金属银/黑/深队红

Nike Shox R4

男子气柱运动鞋

14% 折让

Nike Shox R4 男子气柱运动鞋是 21 世纪早期经典款的焕新鞋款，沿用其未来感设计线条和出众缓震配置，再现元年款风貌。后跟 Nike Shox 缓震柱有效分散足底重量，缔造非凡舒适感受，塑就醒目街头风范。


  • 显示颜色： 金属银/黑/深队红
  • 款式： HQ1988-009

Nike Shox R4

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Nike Shox R4 男子气柱运动鞋是 21 世纪早期经典款的焕新鞋款，沿用其未来感设计线条和出众缓震配置，再现元年款风貌。后跟 Nike Shox 缓震柱有效分散足底重量，缔造非凡舒适感受，塑就醒目街头风范。

其他细节

  • 优质鞋面，柔软耐穿
  • Nike Shox 技术结合弹力柔韧缓震柱，缔造出众缓震效果
  • 改良版圆形华夫格外底底纹，铸就出众抓地力
  • 采用打孔设计，营造出色透气性

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 金属银/黑/深队红
  • 款式： HQ1988-009

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