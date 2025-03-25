穿上 Nike Shox R4，重燃光盘和翻盖式手机时代。该现代经典版型结合响应灵敏的缓震配置，后跟下方搭配富有支撑力的 4 根支柱，采用醒目霓虹色装饰。轻盈合成材质和织物组合鞋面柔软耐穿，鞋头和脚踝周围融入穿孔设计，帮助双足保持凉爽。

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