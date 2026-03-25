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Nike Shox R4 "Brazil" 男子气柱运动鞋 - 黑/金属青灰/浅清透蓝/金丝雀黄

Nike Shox R4 "Brazil"

男子气柱运动鞋

¥1,099
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力挺巴西队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Shox R4 "Brazil" 男子气柱运动鞋采用未来感设计元素和经典后跟缓震配置，打造高性能造型。这款鞋子采用醒目的黄色细节，向你挚爱的球队致敬。


  • 显示颜色： 黑/金属青灰/浅清透蓝/金丝雀黄
  • 款式： IO8134-001

Nike Shox R4 "Brazil"

¥1,099

力挺巴西队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Shox R4 "Brazil" 男子气柱运动鞋采用未来感设计元素和经典后跟缓震配置，打造高性能造型。这款鞋子采用醒目的黄色细节，向你挚爱的球队致敬。

其他细节

  • 合成材质和织物组合鞋面搭配打孔设计，透气耐穿
  • Nike Shox 缓震柱缔造柔韧缓震效果
  • 改良版圆形华夫格外底底纹，铸就出众抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 黑/金属青灰/浅清透蓝/金丝雀黄
  • 款式： IO8134-001

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