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Nike Shox R4 "Brazil"
男子气柱运动鞋
¥1,099
力挺巴西队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Shox R4 "Brazil" 男子气柱运动鞋采用未来感设计元素和经典后跟缓震配置，打造高性能造型。这款鞋子采用醒目的黄色细节，向你挚爱的球队致敬。
- 显示颜色： 黑/金属青灰/浅清透蓝/金丝雀黄
- 款式： IO8134-001
Nike Shox R4 "Brazil"
¥1,099
力挺巴西队，在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Shox R4 "Brazil" 男子气柱运动鞋采用未来感设计元素和经典后跟缓震配置，打造高性能造型。这款鞋子采用醒目的黄色细节，向你挚爱的球队致敬。
其他细节
- 合成材质和织物组合鞋面搭配打孔设计，透气耐穿
- Nike Shox 缓震柱缔造柔韧缓震效果
- 改良版圆形华夫格外底底纹，铸就出众抓地力
产品细节
- 显示颜色： 黑/金属青灰/浅清透蓝/金丝雀黄
- 款式： IO8134-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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