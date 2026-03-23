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Nike Shox R4 SE 男子气柱运动鞋 - 金属银/白色/米白/金属银

Nike Shox R4 SE

男子气柱运动鞋

¥1,099

Nike Shox R4 SE 男子气柱运动鞋是 2001 经典款的焕新设计，沿用其合成材质鞋面、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。Nike Shox 缓震系统有效分散足底重量，缔造非凡舒适感，打造高性能造型。反光细节和金属色调装饰，塑就醒目外观。


  • 显示颜色： 金属银/白色/米白/金属银
  • 款式： IR5163-001

Nike Shox R4 SE

¥1,099

Nike Shox R4 SE 男子气柱运动鞋是 2001 经典款的焕新设计，沿用其合成材质鞋面、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。Nike Shox 缓震系统有效分散足底重量，缔造非凡舒适感，打造高性能造型。反光细节和金属色调装饰，塑就醒目外观。

其他细节

  • Nike Shox 缓震柱缔造出众缓震效果
  • 鞋面沿用了 2001 Nike Shox 元年款设计
  • 改良版圆形华夫格外底底纹，铸就出众抓地力
  • 打孔设计，营造出色透气性

产品细节

  • 显示颜色： 金属银/白色/米白/金属银
  • 款式： IR5163-001

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