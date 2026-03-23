Nike Shox R4 SE 男子气柱运动鞋是 2001 经典款的焕新设计，沿用其合成材质鞋面、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。Nike Shox 缓震系统有效分散足底重量，缔造非凡舒适感，打造高性能造型。反光细节和金属色调装饰，塑就醒目外观。

Nike Shox R4 SE 男子气柱运动鞋是 2001 经典款的焕新设计，沿用其合成材质鞋面、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。Nike Shox 缓震系统有效分散足底重量，缔造非凡舒适感，打造高性能造型。反光细节和金属色调装饰，塑就醒目外观。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。