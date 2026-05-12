第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Shox Ride 2 Premium
男子气柱运动鞋
20% 折让
Nike Shox Ride 2 Premium 男子气柱运动鞋焕新演绎经典设计，后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 技术，缔造出众的回弹缓震效果。该鞋款采用天然皮革，塑就柔软复古外观。
- 显示颜色： 米白/巴洛克棕/浅巧克力色/米白
- 款式： IQ3369-101
Nike Shox Ride 2 Premium
20% 折让
Nike Shox Ride 2 Premium 男子气柱运动鞋焕新演绎经典设计，后跟下方搭载四根富有支撑力的缓震柱，前足添加 Air Max 技术，缔造出众的回弹缓震效果。该鞋款采用天然皮革，塑就柔软复古外观。
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 米白/巴洛克棕/浅巧克力色/米白
- 款式： IQ3369-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。