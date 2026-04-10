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Nike Shox TL 女子气柱运动鞋 - 尘光子色/金属银/尘光子色

Nike Shox TL

女子气柱运动鞋

¥1,299
尘光子色/金属银/尘光子色
图腾黑紫/黑/图腾黑紫

Nike Shox TL 女子气柱运动鞋缔造出色缓震性能。采用透气网眼设计和全掌型 Nike Shox 技术，焕新演绎经典 2003 年鞋款，塑就出众回弹缓震效果和醒目街头造型。


  • 显示颜色： 尘光子色/金属银/尘光子色
  • 款式： IB1087-002

Nike Shox TL

¥1,299

Nike Shox TL 女子气柱运动鞋缔造出色缓震性能。采用透气网眼设计和全掌型 Nike Shox 技术，焕新演绎经典 2003 年鞋款，塑就出众回弹缓震效果和醒目街头造型。

其他细节

  • Nike Shox 技术结合柔韧缓震柱和匠心外底设计，带来出色的回弹缓震效果
  • 鞋面结合 TPU 鞋笼，沿用了 2003 年 Nike Shox TL 元年款设计
  • 鞋面搭配模压覆面，提供有力支撑和舒适贴合感
  • TPU 底板位于中底和 Nike Shox 之间，带来侧向稳定性和支撑力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 尘光子色/金属银/尘光子色
  • 款式： IB1087-002

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