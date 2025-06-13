Nike Shox TL
男子气柱运动鞋
¥839¥1,19930% 折让
售罄：此配色当前无货
Nike Shox TL 男子运动鞋令机械力学缓震性能跃升新层次。采用透气网眼鞋面和全掌型 Nike Shox 技术，革新演绎经典 2003 年版本，塑就出众减震缓冲效果和醒目街头造型。
- 显示颜色： 黑/金属赭/亮橘/黑
- 款式： AV3595-002
Nike Shox TL
¥839¥1,19930% 折让
出众缓震，大胆前行
Nike Shox TL 男子运动鞋令机械力学缓震性能跃升新层次。采用透气网眼鞋面和全掌型 Nike Shox 技术，革新演绎经典 2003 年版本，塑就出众减震缓冲效果和醒目街头造型。
其他细节
- Nike Shox 技术结合弹力柔韧减震柱和减速外底设计，凸显压缩和回弹还原的缓震效果
- 组合鞋面结合全掌型 TPU 鞋笼，近乎完全沿用 2003 年 Nike Shox TL 原版设计
- 模压覆面包覆中足，提供有力支撑和舒适贴合感
- TPU 底板位于中底和 Nike Shox 间，带来侧向稳定性和支撑力
- 泡棉中底，轻盈缓震
- 改良版华夫格外底融入无痕硬质橡胶，兼具强劲抓地力与出众耐穿性
产品细节
- 合成材质与织物组合鞋面
- 显示颜色： 黑/金属赭/亮橘/黑
- 款式： AV3595-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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