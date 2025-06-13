 

Nike Shox TL

男子气柱运动鞋

¥839¥1,19930% 折让
售罄：此配色当前无货

Nike Shox TL 男子运动鞋令机械力学缓震性能跃升新层次。采用透气网眼鞋面和全掌型 Nike Shox 技术，革新演绎经典 2003 年版本，塑就出众减震缓冲效果和醒目街头造型。


  • 显示颜色： 黑/金属赭/亮橘/黑
  • 款式： AV3595-002

Nike Shox TL

¥839¥1,19930% 折让

出众缓震，大胆前行

Nike Shox TL 男子运动鞋令机械力学缓震性能跃升新层次。采用透气网眼鞋面和全掌型 Nike Shox 技术，革新演绎经典 2003 年版本，塑就出众减震缓冲效果和醒目街头造型。

其他细节

  • Nike Shox 技术结合弹力柔韧减震柱和减速外底设计，凸显压缩和回弹还原的缓震效果
  • 组合鞋面结合全掌型 TPU 鞋笼，近乎完全沿用 2003 年 Nike Shox TL 原版设计
  • 模压覆面包覆中足，提供有力支撑和舒适贴合感
  • TPU 底板位于中底和 Nike Shox 间，带来侧向稳定性和支撑力
  • 泡棉中底，轻盈缓震
  • 改良版华夫格外底融入无痕硬质橡胶，兼具强劲抓地力与出众耐穿性

产品细节

  • 合成材质与织物组合鞋面
  • 显示颜色： 黑/金属赭/亮橘/黑
  • 款式： AV3595-002

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。