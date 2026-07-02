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Nike Shox TL By You
专属定制男子运动鞋
¥1,299
Nike Shox，你的风格你做主。Nike Shox TL By You 专属定制男子运动鞋令机械力学缓震性能跃升新层次。采用全掌型 Nike Shox 技术，革新演绎经典 2003 年版本，塑就出众减震缓冲效果和醒目街头造型。定制配色和细节，打造专属你的个性设计。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IX1573-900
- 原产国家/地区： 越南
Nike Shox TL By You
¥1,299
Nike Shox，你的风格你做主。Nike Shox TL By You 专属定制男子运动鞋令机械力学缓震性能跃升新层次。采用全掌型 Nike Shox 技术，革新演绎经典 2003 年版本，塑就出众减震缓冲效果和醒目街头造型。定制配色和细节，打造专属你的个性设计。
玩转缤纷色彩
为鞋面选择你喜爱的纯色，为鞋身侧面选择渐变色。经典细节和金属元素选项，为细节增添点睛之笔。
秀出自我
名字首字母、昵称、或其他个人信息。内侧边条可添加至多 5 个字符，打造你的个性鞋款。
其他细节
- Nike Shox 技术结合弹力柔韧减震柱和减速外底设计，凸显压缩和回弹还原的缓震效果
- 组合鞋面结合全掌型 TPU 鞋笼，近乎完全沿用 2003 年 Nike Shox TL 原版设计
- 模压覆面包覆中足，提供有力支撑和舒适贴合感
- 后跟 TPU 底板位于中底和 Nike Shox 技术间，带来侧向稳定性和支撑力
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IX1573-900
- 原产国家/地区： 越南
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。