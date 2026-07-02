Nike Shox TL By You

¥1,299

Nike Shox，你的风格你做主。Nike Shox TL By You 专属定制男子运动鞋令机械力学缓震性能跃升新层次。采用全掌型 Nike Shox 技术，革新演绎经典 2003 年版本，塑就出众减震缓冲效果和醒目街头造型。定制配色和细节，打造专属你的个性设计。

玩转缤纷色彩

为鞋面选择你喜爱的纯色，为鞋身侧面选择渐变色。经典细节和金属元素选项，为细节增添点睛之笔。

秀出自我

名字首字母、昵称、或其他个人信息。内侧边条可添加至多 5 个字符，打造你的个性鞋款。