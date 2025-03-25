Nike Shox TL Nova

女子运动鞋

¥769
¥1,099
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Nike Shox TL Nova 女子运动鞋令机械力学缓震性能跃升新层次。采用现代化鞋面，巧搭全掌型 Nike Shox 缓震柱，焕新演绎 2003 年经典鞋款，塑就出众减震缓冲效果和醒目街头造型。

  • 显示颜色： 黑/卡其绿/杉木浅蓝灰/微黄绿
  • 款式： AT8046-001

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