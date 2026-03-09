Nike Shox Z
女子气柱运动鞋
¥1,099
时尚外观、轻盈利落设计与女性化风格：你钟爱的复古跑鞋已迎来焕新设计。Nike Shox Z 女子气柱运动鞋采用纤长模压鞋面，搭配焕新演绎的经典缓震柱设计，巧妙融合运动机能与时尚型格。
- 显示颜色： 珍珠粉/金属银/泡沫粉
- 款式： IR1222-600
Nike Shox Z
¥1,099
时尚外观、轻盈利落设计与女性化风格：你钟爱的复古跑鞋已迎来焕新设计。Nike Shox Z 女子气柱运动鞋采用纤长模压鞋面，搭配焕新演绎的经典缓震柱设计，巧妙融合运动机能与时尚型格。
其他细节
- 合成材质鞋面舒适耐穿，彰显元年款 Shox 风范
- Nike Shox 缓震柱缔造柔韧缓震效果
- 外底圆形底纹，铸就出众抓地力
产品细节
- 显示颜色： 珍珠粉/金属银/泡沫粉
- 款式： IR1222-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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