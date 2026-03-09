 
Nike Shox Z 女子气柱运动鞋 - 珍珠粉/金属银/泡沫粉

Nike Shox Z

女子气柱运动鞋

¥1,099
珍珠粉/金属银/泡沫粉
白色/山峰白/金属银/白色

时尚外观、轻盈利落设计与女性化风格：你钟爱的复古跑鞋已迎来焕新设计。Nike Shox Z 女子气柱运动鞋采用纤长模压鞋面，搭配焕新演绎的经典缓震柱设计，巧妙融合运动机能与时尚型格。


  • 显示颜色： 珍珠粉/金属银/泡沫粉
  • 款式： IR1222-600

Nike Shox Z

¥1,099

时尚外观、轻盈利落设计与女性化风格：你钟爱的复古跑鞋已迎来焕新设计。Nike Shox Z 女子气柱运动鞋采用纤长模压鞋面，搭配焕新演绎的经典缓震柱设计，巧妙融合运动机能与时尚型格。

其他细节

  • 合成材质鞋面舒适耐穿，彰显元年款 Shox 风范
  • Nike Shox 缓震柱缔造柔韧缓震效果
  • 外底圆形底纹，铸就出众抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 珍珠粉/金属银/泡沫粉
  • 款式： IR1222-600

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。