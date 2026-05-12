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Nike Shox Z 马年限定脱缰系列新年款女子气柱运动鞋 - 黑/黑/黑/白色

Nike Shox Z 马年限定脱缰系列

新年款女子气柱运动鞋

10% 折让

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复古跑步鞋经焕新演绎，打造挚爱之选。Nike Shox Z 马年限定脱缰系列新年款女子气柱运动鞋采用轻盈利落版型，焕新演绎经典缓震柱设计，尽显复古风范。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
  • 款式： IQ1157-010

Nike Shox Z 马年限定脱缰系列

10% 折让

复古跑步鞋经焕新演绎，打造挚爱之选。Nike Shox Z 马年限定脱缰系列新年款女子气柱运动鞋采用轻盈利落版型，焕新演绎经典缓震柱设计，尽显复古风范。

其他细节

  • 织物鞋面轻盈透气，彰显元年款 Shox 风范
  • Nike Shox 缓震柱缔造柔韧缓震效果
  • 外底圆形底纹，铸就出众抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
  • 款式： IQ1157-010

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