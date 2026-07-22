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Nike Shox Z Calistra SP 女子气柱运动鞋 - 白色/黑/金属银/大学红

Nike Shox Z Calistra SP

女子气柱运动鞋

¥1,099

Nike Shox Z Calistra SP 女子气柱运动鞋焕新演绎了诞生于本世纪初的 Calistra 鞋款，将低帮芭蕾风鞋型与纤巧的 Shox Z 缓震系统巧妙结合，焕发经典魅力。精巧模压鞋面、光泽感固定带和醒目圆形图案，尽显奢华气质。


  • 显示颜色： 白色/黑/金属银/大学红
  • 款式： IW2346-160

Nike Shox Z Calistra SP

¥1,099

Nike Shox Z Calistra SP 女子气柱运动鞋焕新演绎了诞生于本世纪初的 Calistra 鞋款，将低帮芭蕾风鞋型与纤巧的 Shox Z 缓震系统巧妙结合，焕发经典魅力。精巧模压鞋面、光泽感固定带和醒目圆形图案，尽显奢华气质。

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/黑/金属银/大学红
  • 款式： IW2346-160

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