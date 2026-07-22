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Nike Shox Z Calistra SP
女子气柱运动鞋
¥1,099
Nike Shox Z Calistra SP 女子气柱运动鞋焕新演绎了诞生于本世纪初的 Calistra 鞋款，将低帮芭蕾风鞋型与纤巧的 Shox Z 缓震系统巧妙结合，焕发经典魅力。精巧模压鞋面、光泽感固定带和醒目圆形图案，尽显奢华气质。
- 显示颜色： 白色/黑/金属银/大学红
- 款式： IW2346-160
Nike Shox Z Calistra SP
¥1,099
Nike Shox Z Calistra SP 女子气柱运动鞋焕新演绎了诞生于本世纪初的 Calistra 鞋款，将低帮芭蕾风鞋型与纤巧的 Shox Z 缓震系统巧妙结合，焕发经典魅力。精巧模压鞋面、光泽感固定带和醒目圆形图案，尽显奢华气质。
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/黑/金属银/大学红
- 款式： IW2346-160
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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