Nike Shox Z Calistra SP 女子气柱运动鞋焕新演绎了诞生于本世纪初的 Calistra 鞋款，将低帮芭蕾风鞋型与纤巧的 Shox Z 缓震系统巧妙结合，焕发经典魅力。精巧模压鞋面、光泽感固定带和醒目圆形图案，尽显奢华气质。

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