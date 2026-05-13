Total 90 系列强势回归。Nike Skills Total 90 足球采用小巧尺寸的现代设计，巧搭 21 世纪早期经典图案，是技能训练的理想之选。

Total 90 系列起初旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，后来成为 21 世纪初的一大经典系列。该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

Total 90 系列强势回归。Nike Skills Total 90 足球采用小巧尺寸的现代设计，巧搭 21 世纪早期经典图案，是技能训练的理想之选。

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