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Nike Skills Total 90 足球 - 白色/黑/红色/黑

Nike Skills Total 90

足球

40% 折让

Total 90 系列强势回归。Nike Skills Total 90 足球采用小巧尺寸的现代设计，巧搭 21 世纪早期经典图案，是技能训练的理想之选。


  • 显示颜色： 白色/黑/红色/黑
  • 款式： IH7533-100

Nike Skills Total 90

40% 折让

Total 90 系列强势回归。Nike Skills Total 90 足球采用小巧尺寸的现代设计，巧搭 21 世纪早期经典图案，是技能训练的理想之选。

设计揭秘：Total 90

Total 90 系列起初旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，后来成为 21 世纪初的一大经典系列。该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

时尚升级

机器缝制球皮，铸就出众球型、触球感和耐用性。橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形。

技能训练

1 号球专为提升技能设计，适合不同年龄段。

产品细节

  • 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
  • 显示颜色： 白色/黑/红色/黑
  • 款式： IH7533-100

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