Nike Skyve Max 男子运动鞋融合篮球文化、时尚设计和都市实穿风格。厚实加衬鞋舌和柔软鞋口，灵感源自经典篮球鞋设计。鞋面设计灵感源自传统日本工装的加固缝线设计。颇具现代感的后跟夹包覆两侧，点缀可视 Air 缓震配置，为这款可靠的经典鞋款带来焕然一新的感觉。

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