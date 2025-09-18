Nike Solar Chase
Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣
17% 折让
Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Solar Chase Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣采用柔软导湿速干针织面料结合打孔拼接设计，帮助保持干爽，专为跑步打造。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： HJ3581-133
Nike Solar Chase
17% 折让
Nike Trail 系列助你轻松适应周围环境，无惧多变天气。Nike Solar Chase Dri-FIT ADV 男子速干短袖跑步上衣采用柔软导湿速干针织面料结合打孔拼接设计，帮助保持干爽，专为跑步打造。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 棉与聚酯纤维混纺面料，柔软轻盈
- 腋下网眼拼接，提升透气性
产品细节
- 挂环设计
- “Nike Trail”图案
- 面料：85% 聚酯纤维/15% 棉
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： HJ3581-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。