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Nike Solo Swoosh
男子加绒圆领上衣
Nike Solo Swoosh 男子加绒圆领上衣采用厚实加绒针织面料，内里柔软，表面顺滑，舒适温暖又富有结构感，为你的御寒休闲叠搭造型增添一抹时尚风范。衣身采用宽松版型设计。
- 显示颜色： 暗褐/白色
- 款式： HV1087-212
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh 男子加绒圆领上衣采用厚实加绒针织面料，内里柔软，表面顺滑，舒适温暖又富有结构感，为你的御寒休闲叠搭造型增添一抹时尚风范。衣身采用宽松版型设计。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 罗纹领口、袖口和下摆
- 面料：棉/聚酯纤维。罗纹拼接：棉/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 暗褐/白色
- 款式： HV1087-212
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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