 
Nike Solo Swoosh 男子加绒连帽衫 - 浅骨色/白色

Nike Solo Swoosh

男子加绒连帽衫

¥699
浅骨色/白色
橄榄灰
山峰白/白色
都市紫/白色
温和灰绿/白色

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此配色当前无货

Nike Solo Swoosh 男子加绒连帽衫采用优质针织面料结合休闲设计，塑就出众风范。作为基本系列的组成部分，这款单品融合了柔软触感和休闲版型，适于日常穿着。


  • 显示颜色： 浅骨色/白色
  • 款式： DA0316-072

Nike Solo Swoosh

¥699

基本款套头连帽衫

Nike Solo Swoosh 男子加绒连帽衫采用优质针织面料结合休闲设计，塑就出众风范。作为基本系列的组成部分，这款单品融合了柔软触感和休闲版型，适于日常穿着。

其他细节

  • 反面加绒面料，柔软温暖
  • 风帽搭配抽绳设计，可自由调节包覆效果
  • 前身袋鼠式口袋一袋两用，既可温暖双手又可用于收纳
  • 罗纹袖口与下摆，有助稳固衣身

产品细节

  • 刺绣 Swoosh 标志
  • 面料：棉/ 聚酯纤维。连帽里料：棉/聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色/白色
  • 款式： DA0316-072

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