Nike Solo Swoosh
男子加绒连帽衫
¥699
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此配色当前无货
Nike Solo Swoosh 男子加绒连帽衫采用优质针织面料结合休闲设计，塑就出众风范。作为基本系列的组成部分，这款单品融合了柔软触感和休闲版型，适于日常穿着。
- 显示颜色： 浅骨色/白色
- 款式： DA0316-072
Nike Solo Swoosh
¥699
基本款套头连帽衫
Nike Solo Swoosh 男子加绒连帽衫采用优质针织面料结合休闲设计，塑就出众风范。作为基本系列的组成部分，这款单品融合了柔软触感和休闲版型，适于日常穿着。
其他细节
- 反面加绒面料，柔软温暖
- 风帽搭配抽绳设计，可自由调节包覆效果
- 前身袋鼠式口袋一袋两用，既可温暖双手又可用于收纳
- 罗纹袖口与下摆，有助稳固衣身
产品细节
- 刺绣 Swoosh 标志
- 面料：棉/ 聚酯纤维。连帽里料：棉/聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅骨色/白色
- 款式： DA0316-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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