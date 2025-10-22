 
Nike Solo Swoosh

Nike Solo Swoosh 男子梭织短裤采用宽松版型，助你在探险活动中自如畅动。 轻盈塔夫绸面料和网眼布衬里口袋，方便你轻松出行。

产品细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 两个插手口袋搭配一个后身口袋
  • 左侧裤脚饰有刺绣耐克勾
  • 面料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰石板蓝
  • 款式： IF0619-493

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。