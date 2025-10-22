Nike Solo Swoosh
男子梭织短裤
30% 折让
Nike Solo Swoosh 男子梭织短裤采用宽松版型，助你在探险活动中自如畅动。 轻盈塔夫绸面料和网眼布衬里口袋，方便你轻松出行。
- 显示颜色： 灰石板蓝
- 款式： IF0619-493
产品细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 两个插手口袋搭配一个后身口袋
- 左侧裤脚饰有刺绣耐克勾
- 面料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
