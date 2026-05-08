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Nike Sonic Fly
耐克超音速号大童跑步鞋
11% 折让
Nike Sonic Fly 耐克超音速号大童跑步鞋采用轻盈设计搭配柔软回弹泡棉，让步伐活力满格。要想挑战纪录，穿上它试试。
- 显示颜色： 黑/白色/冰川蓝/典雅托帕石色
- 款式： IR7576-071
Nike Sonic Fly
11% 折让
Nike Sonic Fly 耐克超音速号大童跑步鞋采用轻盈设计搭配柔软回弹泡棉，让步伐活力满格。要想挑战纪录，穿上它试试。
其他细节
- 中底搭载柔软回弹泡棉，让你的迈步迸发满满活力
- 鞋款轻盈，带来迅疾表现鞋面；采用网眼布设计，轻盈透气；加固鞋头和侧边，打造出众耐穿性
- 经典鞋带巧妙搭配局部内靴设计，缔造稳固感受
- 橡胶外底融入华夫格纹路，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌采用提拉设计
- 显示颜色： 黑/白色/冰川蓝/典雅托帕石色
- 款式： IR7576-071
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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