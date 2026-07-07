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Nike Sonic Fly 耐克超音速号幼童跑步鞋 - 黑/白色/冰川蓝/典雅托帕石色

Nike Sonic Fly

耐克超音速号幼童跑步鞋

20% 折让

穿上 Nike Sonic Fly 耐克超音速号幼童跑步鞋，引爆疾速。该跑步鞋专为成长中的速度之星而打造，采用轻盈设计搭配柔软回弹泡棉，让步伐活力满格。


  • 显示颜色： 黑/白色/冰川蓝/典雅托帕石色
  • 款式： IR7578-071

Nike Sonic Fly

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穿上 Nike Sonic Fly 耐克超音速号幼童跑步鞋，引爆疾速。该跑步鞋专为成长中的速度之星而打造，采用轻盈设计搭配柔软回弹泡棉，让步伐活力满格。

其他细节

  • 中底搭载柔软回弹泡棉，让小宝贝的步伐迸发满满活力
  • 鞋款轻盈，带来迅疾表现鞋面采用网眼布设计，轻盈透气；加固鞋头和侧边，打造出众耐穿性
  • 弹性鞋带巧妙搭配局部内靴设计，缔造稳固感受

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣
  • 鞋舌采用提拉设计
  • 显示颜色： 黑/白色/冰川蓝/典雅托帕石色
  • 款式： IR7578-071

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