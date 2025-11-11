Nike Sonic Fly
耐克超音速号幼童跑步鞋
穿上 Nike Sonic Fly 耐克超音速号幼童跑步鞋，引爆疾速。该跑步鞋专为成长中的速度之星而打造，采用轻盈设计搭配柔软回弹泡绵，让步伐活力满格。
- 显示颜色： 山峰白/大学红/白金色/白色
- 款式： FZ0016-101
回弹缓震
中底搭载柔软回弹泡绵，让小宝贝的步伐迸发满满活力。
轻盈耐穿
鞋款轻盈，带来迅疾表现。鞋面采用网眼布设计，轻盈透气。加固鞋头和侧边，打造出众耐穿性。
出色支撑，亲眼见证
弹性鞋带巧妙搭配局部内靴设计，缔造稳固感受。
其他细节
- 橡胶外底融入华夫格纹路，铸就非凡抓地力
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
产品细节
- 弹性鞋带
- 鞋舌采用提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
