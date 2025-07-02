Nike Space Hippie

¥349

太空元素T恤，别致嬉皮士风格

穿上Nike Space Hippie 男子T恤，尽情展望未来。该款T恤采用与 Space Hippie 鞋款类似的材料，质地柔软，富有弹性，为你带来挚爱T恤所应有的舒适感受。

废料纱线

这种材料展示出：一位运动员眼中的垃圾，可能会成为另一位运动员的财富。旧衣物和纱线经重新利用，打造为该款T恤整版采用的弹性纤维，质地轻盈且富有支撑力。外观和质感与 Space Hippie 鞋款相似。

Grind 材料，精致图案

胸部 Swoosh 采用 Nike Grind 材料制作。Nike Grind 材料由旧的运动鞋和产品废料制成。