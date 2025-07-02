Nike Space Hippie
男子T恤
¥349
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此配色当前无货
穿上Nike Space Hippie 男子T恤，尽情展望未来。该款T恤采用与 Space Hippie 鞋款类似的材料，质地柔软，富有弹性，为你带来挚爱T恤所应有的舒适感受。
- 显示颜色： 银紫
- 款式： CU2234-020
Nike Space Hippie
¥349
太空元素T恤，别致嬉皮士风格
穿上Nike Space Hippie 男子T恤，尽情展望未来。该款T恤采用与 Space Hippie 鞋款类似的材料，质地柔软，富有弹性，为你带来挚爱T恤所应有的舒适感受。
废料纱线
这种材料展示出：一位运动员眼中的垃圾，可能会成为另一位运动员的财富。旧衣物和纱线经重新利用，打造为该款T恤整版采用的弹性纤维，质地轻盈且富有支撑力。外观和质感与 Space Hippie 鞋款相似。
Grind 材料，精致图案
胸部 Swoosh 采用 Nike Grind 材料制作。Nike Grind 材料由旧的运动鞋和产品废料制成。
产品细节
- 聚酯纤维/棉/其他纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 银紫
- 款式： CU2234-020
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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