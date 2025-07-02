 
Nike Space Hippie 01 男/女运动鞋 - 苍野灰/浅甜瓜橙/心灵蓝/山峰白

Nike Space Hippie 01

男/女运动鞋

¥999

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Nike Space Hippie 01 男/女运动鞋采用透气非凡的织物材料，结合柔软的坑状泡绵中底，营造充满未来感的外观，塑就轻盈的脚感。利落的运动风格版型搭配 Swoosh 刺绣与独特系带系统，打造时尚外观。


  • 显示颜色： 苍野灰/浅甜瓜橙/心灵蓝/山峰白
  • 款式： DJ3056-003

Nike Space Hippie 01

¥999

洞悉万物

Nike Space Hippie 01 男/女运动鞋采用透气非凡的织物材料，结合柔软的坑状泡绵中底，营造充满未来感的外观，塑就轻盈的脚感。利落的运动风格版型搭配 Swoosh 刺绣与独特系带系统，打造时尚外观。

其他细节

  • FlyKnit 鞋面，轻盈柔软，富有弹性。内衬结构契合足形，营造舒适贴合感受
  • 足底坑状泡绵采用 Nike Grind 材料
  • 质地柔软，巧搭彩色斑点点缀，塑就独特外观和出众质感。柔软鞋垫，打造舒适脚感
  • 缝制织带鞋眼和刺绣 Swoosh 设计，塑就时尚美感，凸显解构重塑的设计理念
  • 升级版华夫格外底设计，为 Nike 传统增添时尚魅力

产品细节

  • 织带提拉设计
  • 显示颜色： 苍野灰/浅甜瓜橙/心灵蓝/山峰白
  • 款式： DJ3056-003

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