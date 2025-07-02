Nike Space Hippie 01
男/女运动鞋
¥999
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此配色当前无货
Nike Space Hippie 01 男/女运动鞋采用透气非凡的织物材料，结合柔软的坑状泡绵中底，营造充满未来感的外观，塑就轻盈的脚感。利落的运动风格版型搭配 Swoosh 刺绣与独特系带系统，打造时尚外观。
- 显示颜色： 苍野灰/浅甜瓜橙/心灵蓝/山峰白
- 款式： DJ3056-003
Nike Space Hippie 01
¥999
洞悉万物
Nike Space Hippie 01 男/女运动鞋采用透气非凡的织物材料，结合柔软的坑状泡绵中底，营造充满未来感的外观，塑就轻盈的脚感。利落的运动风格版型搭配 Swoosh 刺绣与独特系带系统，打造时尚外观。
其他细节
- FlyKnit 鞋面，轻盈柔软，富有弹性。内衬结构契合足形，营造舒适贴合感受
- 足底坑状泡绵采用 Nike Grind 材料
- 质地柔软，巧搭彩色斑点点缀，塑就独特外观和出众质感。柔软鞋垫，打造舒适脚感
- 缝制织带鞋眼和刺绣 Swoosh 设计，塑就时尚美感，凸显解构重塑的设计理念
- 升级版华夫格外底设计，为 Nike 传统增添时尚魅力
产品细节
- 织带提拉设计
- 显示颜色： 苍野灰/浅甜瓜橙/心灵蓝/山峰白
- 款式： DJ3056-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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