Nike Space Hippie 04
女子运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
按重量计算，Nike Space Hippie 04 女子运动鞋所使用的再生材料至少占了整体重量的 25%。按重量计算，该鞋款鞋面至少 75% 由再生材料编制而成。按重量计算，柔软的“坑状”泡绵中底采用至少 12% Nike Grind 橡胶，不仅造就了运动鞋的稳定性，又为其注入独特的美学色彩。
- 显示颜色： 青年布蓝/青年布色/浅军械蓝/深藏青
- 款式： CD3476-401
Nike Space Hippie 04
¥999
洞悉万物
按重量计算，Nike Space Hippie 04 女子运动鞋所使用的再生材料至少占了整体重量的 25%。按重量计算，该鞋款鞋面至少 75% 由再生材料编制而成。按重量计算，柔软的“坑状”泡绵中底采用至少 12% Nike Grind 橡胶，不仅造就了运动鞋的稳定性，又为其注入独特的美学色彩。
环保时尚
FlyKnit 鞋面轻盈且富有弹性，为造型增添色彩层次感。结合内衬设计，打造舒适贴合的迈步体验。
舒适环保
Nike Grind 橡胶，为坑状泡绵中底增添色彩点缀。
解构重塑设计
采用解构重塑设计，缔造如同未来原型设计般的外观和质感，同时带来意想不到的性能表现。
其他细节
- 改良版华夫格外底借鉴传统 Nike 运动鞋设计
- 梭织纱线鞋眼，缔造锁定贴合感
产品细节
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 青年布蓝/青年布色/浅军械蓝/深藏青
- 款式： CD3476-401
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。