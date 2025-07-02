 
Nike Space Hippie 04 女子运动鞋 - 青年布蓝/青年布色/浅军械蓝/深藏青

Nike Space Hippie 04

女子运动鞋

¥999
青年布蓝/青年布色/浅军械蓝/深藏青
亮眼柠檬黄/浅北极粉/尘光子色/黑

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此配色当前无货

按重量计算，Nike Space Hippie 04 女子运动鞋所使用的再生材料至少占了整体重量的 25%。按重量计算，该鞋款鞋面至少 75% 由再生材料编制而成。按重量计算，柔软的“坑状”泡绵中底采用至少 12% Nike Grind 橡胶，不仅造就了运动鞋的稳定性，又为其注入独特的美学色彩。


  • 显示颜色： 青年布蓝/青年布色/浅军械蓝/深藏青
  • 款式： CD3476-401

Nike Space Hippie 04

¥999

洞悉万物

按重量计算，Nike Space Hippie 04 女子运动鞋所使用的再生材料至少占了整体重量的 25%。按重量计算，该鞋款鞋面至少 75% 由再生材料编制而成。按重量计算，柔软的“坑状”泡绵中底采用至少 12% Nike Grind 橡胶，不仅造就了运动鞋的稳定性，又为其注入独特的美学色彩。

环保时尚

FlyKnit 鞋面轻盈且富有弹性，为造型增添色彩层次感。结合内衬设计，打造舒适贴合的迈步体验。

舒适环保

Nike Grind 橡胶，为坑状泡绵中底增添色彩点缀。

解构重塑设计

采用解构重塑设计，缔造如同未来原型设计般的外观和质感，同时带来意想不到的性能表现。

其他细节

  • 改良版华夫格外底借鉴传统 Nike 运动鞋设计
  • 梭织纱线鞋眼，缔造锁定贴合感

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 青年布蓝/青年布色/浅军械蓝/深藏青
  • 款式： CD3476-401

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