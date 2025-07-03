Nike Span 4
男子公路跑步鞋
¥649
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此配色当前无货
匠心鞋款专为跑者打造，助力实现日常目标，成就个人佳绩。Nike Span 4 男子公路跑步鞋采用耐穿贴合设计，结合柔软缓震配置，缔造出众支撑力。结合经典外观与接触点设计，缔造自如舒适的穿脱体验。设定个人目标，自信开跑。
- 显示颜色： 浅烟灰/暗烟灰/白色/黑
- 款式： DC8996-005
Nike Span 4
¥649
自然舒适，支撑出众
匠心鞋款专为跑者打造，助力实现日常目标，成就个人佳绩。Nike Span 4 男子公路跑步鞋采用耐穿贴合设计，结合柔软缓震配置，缔造出众支撑力。结合经典外观与接触点设计，缔造自如舒适的穿脱体验。设定个人目标，自信开跑。
透气出众，结实耐穿
轻盈网眼布匠心排布于鞋面，经久耐穿，出众透气。
稳固贴合
3 组独立织带与鞋带巧妙交织，共同为中足带来出众支撑效果。系上鞋带即可束紧跑步鞋，塑就稳固脚感。
舒适感受
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，铸就出众回弹的缓震性能。结合泡绵中底，塑就柔软的迈步体验。
公路畅跑
橡胶外底，铸就非凡抓地力，同时塑就非凡迈步体验。
其他细节
- 后跟与鞋头采用覆面设计，经久耐穿
- 后跟和鞋舌融入接触点设计，塑就自如穿脱体验
产品细节
- 显示颜色： 浅烟灰/暗烟灰/白色/黑
- 款式： DC8996-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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