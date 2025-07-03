 
Nike Span 4 男子公路跑步鞋 - 浅烟灰/暗烟灰/白色/黑

Nike Span 4

男子公路跑步鞋

¥649

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匠心鞋款专为跑者打造，助力实现日常目标，成就个人佳绩。Nike Span 4 男子公路跑步鞋采用耐穿贴合设计，结合柔软缓震配置，缔造出众支撑力。结合经典外观与接触点设计，缔造自如舒适的穿脱体验。设定个人目标，自信开跑。


  • 显示颜色： 浅烟灰/暗烟灰/白色/黑
  • 款式： DC8996-005

Nike Span 4

¥649

自然舒适，支撑出众

匠心鞋款专为跑者打造，助力实现日常目标，成就个人佳绩。Nike Span 4 男子公路跑步鞋采用耐穿贴合设计，结合柔软缓震配置，缔造出众支撑力。结合经典外观与接触点设计，缔造自如舒适的穿脱体验。设定个人目标，自信开跑。

透气出众，结实耐穿

轻盈网眼布匠心排布于鞋面，经久耐穿，出众透气。

稳固贴合

3 组独立织带与鞋带巧妙交织，共同为中足带来出众支撑效果。系上鞋带即可束紧跑步鞋，塑就稳固脚感。

舒适感受

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，铸就出众回弹的缓震性能。结合泡绵中底，塑就柔软的迈步体验。

公路畅跑

橡胶外底，铸就非凡抓地力，同时塑就非凡迈步体验。

其他细节

  • 后跟与鞋头采用覆面设计，经久耐穿
  • 后跟和鞋舌融入接触点设计，塑就自如穿脱体验

产品细节

  • 显示颜色： 浅烟灰/暗烟灰/白色/黑
  • 款式： DC8996-005

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