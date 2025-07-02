 
Nike Spark A.I.R. Cody Hudson 跑步袜（1 双） - 黑曜石色/皇家蓝

Nike Spark A.I.R.

Cody Hudson 中筒跑步袜（1 双）

45% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Spark A.I.R. Cody Hudson 中筒跑步袜专为追求宛如赤足般体验的跑者打造。采用导湿面料，塑就清凉干爽的穿着感受。袜底和脚踝添加纱线设计，塑就富有支撑力的柔软迈步体验。


  • 显示颜色： 黑曜石色/皇家蓝
  • 款式： SK0153-451

Nike Spark A.I.R.

45% 折让

轻质支撑，赤足感受

Nike Spark A.I.R. Cody Hudson 中筒跑步袜专为追求宛如赤足般体验的跑者打造。采用导湿面料，塑就清凉干爽的穿着感受。袜底和脚踝添加纱线设计，塑就富有支撑力的柔软迈步体验。

其他细节

  • 本季驻场艺术家 (A.I.R.) 系列由 Cody Hudson 设计，作为该系列的单品之一，其巧搭醒目几何图案，灵感源自艺术家自己的跑步经历
  • 导湿面料，帮助保持干爽舒适
  • 微型缓震配置，塑就柔软支撑效果
  • 足弓板带贴合足型，缔造锁定贴合感受

产品细节

  • 袜底主体：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/皇家蓝
  • 款式： SK0153-451

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。