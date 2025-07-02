Nike Spark A.I.R.
Cody Hudson 中筒跑步袜（1 双）
45% 折让
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Nike Spark A.I.R. Cody Hudson 中筒跑步袜专为追求宛如赤足般体验的跑者打造。采用导湿面料，塑就清凉干爽的穿着感受。袜底和脚踝添加纱线设计，塑就富有支撑力的柔软迈步体验。
- 显示颜色： 黑曜石色/皇家蓝
- 款式： SK0153-451
Nike Spark A.I.R.
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轻质支撑，赤足感受
Nike Spark A.I.R. Cody Hudson 中筒跑步袜专为追求宛如赤足般体验的跑者打造。采用导湿面料，塑就清凉干爽的穿着感受。袜底和脚踝添加纱线设计，塑就富有支撑力的柔软迈步体验。
其他细节
- 本季驻场艺术家 (A.I.R.) 系列由 Cody Hudson 设计，作为该系列的单品之一，其巧搭醒目几何图案，灵感源自艺术家自己的跑步经历
- 导湿面料，帮助保持干爽舒适
- 微型缓震配置，塑就柔软支撑效果
- 足弓板带贴合足型，缔造锁定贴合感受
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/皇家蓝
- 款式： SK0153-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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