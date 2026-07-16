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Nike Sportswear 大童（女孩）短袖罗纹上衣 - 深藏青/珍珠灰/深藏青/大学蓝

Nike Sportswear

大童（女孩）短袖罗纹上衣

20% 折让

Nike Sportswear 大童（女孩）短袖罗纹上衣采用柔软罗纹面料和紧身版型，塑就利落外观；结合恰到好处的弹性设计，助你自如畅动、尽情玩乐。


  • 显示颜色： 深藏青/珍珠灰/深藏青/大学蓝
  • 款式： IF2757-410

Nike Sportswear

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Nike Sportswear 大童（女孩）短袖罗纹上衣采用柔软罗纹面料和紧身版型，塑就利落外观；结合恰到好处的弹性设计，助你自如畅动、尽情玩乐。

其他细节

  • 胸前缝有 NIKE SPORTSWEAR 贴片，呈现出众质感
  • 革新衣袖设计，提供自如活动空间

产品细节

  • 61% 聚酯纤维/30% 莱赛尔纤维/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/珍珠灰/深藏青/大学蓝
  • 款式： IF2757-410

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