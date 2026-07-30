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Nike Sportswear 大童（女孩）短袖T恤 - 白色

Nike Sportswear

大童（女孩）短袖T恤

17% 折让

秉承 Nike 标准精心打造的理想T恤。宽松的 Nike Sportswear 大童（女孩）短袖T恤采用全棉面料，垂坠感恰到好处，是日常穿着的理想单品。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO2024-100

Nike Sportswear

17% 折让

秉承 Nike 标准精心打造的理想T恤。宽松的 Nike Sportswear 大童（女孩）短袖T恤采用全棉面料，垂坠感恰到好处，是日常穿着的理想单品。

其他细节

  • 日常棉料，柔软轻盈
  • 宽松版型设计，彰显休闲风范

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO2024-100

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